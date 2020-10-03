Ученые выявили у взрослых «детский» синдром, связываемый с COVID-19

Ученые выявили у взрослых &#171;детский&#187; синдром, связываемый с COVID-19
Ученые выясняют, как связаны между собой COVID-19 и синдром MIS-A. Фото: pixabay.com

Мультисистемный воспалительный синдром (MIS-A), ранее диагностировавшийся только у детей, перенесших коронавирус, теперь выявили и у взрослых пациентов.

Об этом информирует Центр по контролю и профилактике заболеваний Соединенных Штатов Америки. MIS-A проявлялся у детей и подростков как осложнение после COVID-19: синдром затрагивает желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистую систему.

Сейчас американские специалисты обнаружили 16 случаев MIS-A у людей в возрасте от 21 до 50 лет в США и Великобритании. Десять из них оказались в реанимации, а двое погибли. У всех зараженных была аритмия, у большинства она сопровождалась температурой. Ученые работают над выяснением связи между MIS-A и COVID-19. В частности, они выясняют, является синдром частью коронавирусной инфекции или появляется после излечения от нее. Между двумя заболеваниями, как правило, проходит от 2 до 5 недель.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вирусолог допустил очередной всплеск COVID-19 весной следующего года.

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