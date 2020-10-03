В РПЦ выступили за захоронение Ленина

В РПЦ также предлагали основать на месте мавзолея часовню или церковь. Фото: Wikipedia

В РПЦ также предлагали основать на месте мавзолея часовню или церковь. Фото: Wikipedia

Русская православная церковь (РПЦ) выступает за то, чтобы убрать тело Владимира Ленина из усыпальницы на Красной площади и перезахоронить его.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион считает, что Ленин — изменник родины и его нужно было не превозносить, а судить. Но в РПЦ основательно подходят к вопросу перезахоронения тела вождя революции и подчеркивают, что это нужно делать с осторожностью и при соблюдении определённых условий.

Митрополит Иларион отметил, что для многих последователей Ленин по-прежнему остается едва ли не святым человеком, поэтому похоронить его можно только после забвения коммунистической идеологии. При этом мавзолей представитель церкви предлагает оставить как памятник архитектуры и организовать в нем музей массовых репрессий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в РПЦ агитируют россиян прививаться от COVID-19.