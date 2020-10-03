В Москве умерли еще 29 пациентов с коронавирусом

В Петербурге за время пандемии умерло от коронавируса 3 034 человека. Фото: pixabay.com

В Петербурге за время пандемии умерло от коронавируса 3 034 человека. Фото: pixabay.com

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в течение 3 октября в Москве зарегистрировано еще 29 смертей от COVID-19.

Таким образом, общее количество погибших в столице от новой опасной инфекции увеличилось до 5 343 человек. Днем ранее, 2 октября, скончались 32 пациента. По стране число летальных случаев среди зараженных COVID-19 превысило 21,5 тысячу человек. Судя по статистике последних недель, вторая волна пандемии все-таки не миновала Россию.

Напомним, что за предыдущие сутки в стране выявили 9 859 инфицированных коронавирусом, зараженные есть в каждом регионе России. Показатели последних дней приближаются к пиковым значениям первой волны. По оценкам специалистов, в ближайшее время спада не ожидается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в течение 2 октября скончались 30 пациентов с COVID-19.