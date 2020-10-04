Под Гатчиной пожарным потребовался час на тушение бани

Пожар потушили за час. Фото: архив ГУ МЧС по Петербургу

Пожар потушили за час. Фото: архив ГУ МЧС по Петербургу

В Гатчинском районе Ленинградской области под утро произошел пожар в бане. Огонь распространился по площади 12 квадратных метров.

Об этом стало известно утром в воскресенье, 4 октября. Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России, жители массива Березка сообщили в спецслужбы о пожаре в 05:08. Сразу после получения информации на место происшествия были направлены восемь сотрудников ведомства.

Прибывшие на место спасатели установили площадь пожара — 12 «квадратов». Огнеборцы справились с возгоранием за час — к 06:12. Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Выяснением причин и обстоятельств пожара занимается отдел надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района.

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