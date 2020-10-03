На Волхонском шоссе загорелся завод оператора по обращению с отходами МПБО-2

На Волхонском шоссе загорелся завод оператора по обращению с отходами МПБО-2
Что стало причиной возгорания, неизвестно. Фото: пресс-служба МОО "Зеленый фронт"

Вечером субботы, 3 октября, на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге произошел крупный пожар на территории завода МПБО-2.

Видеозаписью с места происшествия поделились в Межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый фронт». На присланном ролике заметно, что огонь охватил довольно обширную территорию, и пламя в самом разгаре — языки пожара поднимаются выше крон деревьев. Между тем, официального подтверждения того, что пожар происходит именно на МПБО-2 пока не поступало, как и сведений о пострадавших.

Завод МПБО-2 — региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Петербурге. Он занимается сбором, утилизацией и обезвреживанием мусора в Северной столице.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о планах по созданию единого оператора для решения мусорного вопроса на территории и Петербурга, и Ленобласти.

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