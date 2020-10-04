Эксперты назвали главные признаки идеального ипотечного заемщика

Банки предпочитают давать ипотеку женатым мужчинам в возрасте от 27 до 50 лет. Фото: unsplash

Банки предпочитают давать ипотеку женатым мужчинам в возрасте от 27 до 50 лет. Фото: unsplash

Эксперты описали портрет клиента, который с легкостью сможет взять ипотечный кредит в банке. Среди главных признаков — хороший первоначальный взнос и стабильная работа.

Как сообщает РИА Новости, одним из главных признаков клиента, которому банк согласится выдать ипотечный кредит на большую сумму, является возможность оплата первоначального взноса в размере пятой части стоимости жилья. Также у заемщика должен быть высокий уровень платежной дисциплины, что подразумевать стабильность в доходах. В связи с этим банки отдают предпочтение представителям профессий, которые востребованы всегда.

Кроме того, банки предпочитают давать ипотеку женатым мужчинам в возрасте от 27 до 50 лет, поскольку он не уйдет в декрет, обладает меньшими рисками потерять работу, а также зарабатывает, по статистике, больше, чем женщины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге заметно увеличился средний размер ипотеки.