В Петербурге заметно увеличился средний размер ипотеки

В Петербурге заметно увеличился средний размер ипотеки
Вероятно, на возросшую популярность ипотеки повлияло рекордное снижение процентной ставки. Фото: pixabay.com

В августе 2020 года средний размер ипотечного кредита в Северной столице превысил аналогичный показатель «докарантинного» времени.

В целом по России средний объем кредитов по ипотеке за август составил 2,66 млн рублей, что на 1,9% выше, чем в марте, до коронавирусного кризиса, пишут РИА Новости, ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй. В апреле средний размер ипотеки резко сократился на 8,5% до 2,39 млн рублей. Затем, однако, начался уверенный рост, который достиг максимального значения в августе.

Так, в Москве средний размер займа составил 5,66 млн рублей, в Московской области — 4,04 миллиона, в Петербурге — 3,45 млн рублей. Замыкают пятерку регионов с самыми высокими объемами ипотечных кредитов Ямало-Ненецкий автономный округ (3,35 млн рублей) и Приморский край (3,03 млн).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге арендаторы массово покидают коммерческие помещения на Невском проспекте.

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