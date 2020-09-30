Владельцы торговых точек покидают Невский проспект — пустует 15% коммерческих площадей

Свободных коммерческих помещений на главной улице Санкт-Петербурга, по данным аналитиков консалтинговой компании JLL, стало больше практически на 13%.

Этот показатель обновил максимум последних шести лет. Таким образом, освободилось за время пандемии 14,9% торговых точек на Невском проспекте. Чаще всего покидают некогда выгодные места продуктовые магазины, точки общепита, а также магазины, продающие одежду, обувь и аксессуары.

Генеральный директор INFOLine Иван Федяков уверен, что кризисная ситуация продержится до следующего года и, скорее всего, будет ухудшаться после снятия моратория на банкротство, пишет АБН. Мораторий был принят в качестве меры по поддержке бизнеса в условия пандемии COVID-19. Представитель JLL Александра Камаева отмечает, что освобождение помещений на Невском приводит к снижению арендной ставки — на данный момент она составляет от 7 до 11 тысяч рублей за квадратный метр.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что свыше трети работодателей в России урезали зарплаты сотрудников.