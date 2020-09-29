Более трети работодателей снизили зарплату сотрудникам

К такой мере пришлось прибегнуть из-за пандемии коронавируса.

Согласно исследованию, которое проводил банк «Открытие», треть российских компаний снизили зарплату сотрудникам в связи с непростой ситуацией из-за пандемии коронавируса. Только 7% фирм отметили, что введенные ограничения никак не повлияли на рабочие вопросы.

Отмечается, что половина компаний вернулась к обычному режиму работы, треть и вовсе не прекращала его. Многие подчеркивают, что коронавирус повлиял на положение дел. Бизнесмены считают, что смогут восстановить менее чем через год.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургские чиновники могут перейти на удаленную работу из-за коронавируса. Рост заболеваемости является небольшим, а стационары и медики успешно справляются с оказанием помощи инфицированным.