Волочкова показала своего таинственного возлюбленного

Волочкова показала своего таинственного возлюбленного
Волочкова показала своего мужчину, но частично. Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art/

Поклонники уже начали думать, что мужчины не существует и балерина выдумала роман.

Балерина Анастасия Волочкова поделилась новым снимком, на котором ее обнимает мужчина. Фотография появилась в Instagram-аккаунте звезды. На ней запечатлена сама танцовщица, ее друзья, а также ее возлюбленный. Волочкова не изменила себе и не стала показывать лицо мужчины – его она закрыла смайликом в форме сердечка.

«Как здорово проводить вечер в кругу любимого человека и наших друзей! Это большое счастье жить свободно, независимо и на позитиве!»

— написала она в посте.

Пользователи отметили, что неизвестный накачан и очаровательно улыбается. Сама балерина добавила, что ее избранник немного моложе ее и очень хорош. Она планирует выйти за него замуж уже 20 октября.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Волочкова отказалась от разбирательств в суде с Борисовой.

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