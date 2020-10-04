Стали известные самые популярные валюты для сбережений у россиян

Эксперты кредитных организаций рассказали, в какой валюте россияне предпочитают хранить свои сбережения.

Как сообщает РИА Новости, согласно данным крупных банков, в среднем граждане России предпочитают хранить в среднем 89% своих сбережений в рублях, остальные обычно переводят в доллары и евро, а некоторые выбирают экзотические валюты.

Большинство (98,6%) клиентов банка «Русский стандарт» хранят средства в рублях. В Абсолют банке российскую валюту выбирают 95% граждан, 4% отходят доллару, а еще 1% — евро. В Московском кредитном банке рубли занимают 92% сбережений россиян, 6,5% отходят доллару, а 1,5% — евро.

Почти 85% клиентов Газпромбанка предпочитают хранить деньги в рублях, доллару отдают предпочтение меньше 10%, а евро — почти 2%. Также в Газпромбанке хранят сбережения в фунтах стерлингов, швейцарских франках и китайских юанях.

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