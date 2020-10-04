Спасатели устранили пожар в вспыхнувшей бытовке в Колпинском районе

О пострадавших не сообщается. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

О пострадавших не сообщается. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

Сотрудники противопожарной службы успешно противостояли огню на Стахановской улице.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы в воскресенье, 4 октября, в 17:08. Пожарные оперативно отправились на место событий, где установили, что на площади 18 квадратных метров происходит горение обстановки дощатой бытовки. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Уже к 17:27 огонь удалось ликвидировать силами 10 человек личного состава. Также, для работы было задействовано 2 единицы специальной техники.

Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Гатчиной пожарным потребовался час на тушение бани. Жители массива Березка сообщили в спецслужбы о пожаре в 05:08. Сразу после получения информации на место происшествия были направлены восемь сотрудников ведомства.