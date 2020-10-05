Жена Петросяна объяснила выбор имени для сына

Супруга российского юмориста Евгения Петросяна объяснила поклонникам, почему дала своему первенцу имя Ваган.

В воскресенье, 4 октября, Брухунова опубликовала трогательные снимки с наследником в социальной сети Instagram. Жена Петросяна подметила, что в последнее время ее постоянно спрашивают, почему же она выбрала для сына имя Ваган. В тексте под новым постом Брухунова решила ответить всем на этот вопрос и закрыть тему для обсуждений.

Все дело в том, что в переводе с армянского «Ваган» означает «Щит» (под защитой). Данное имя является сильным и полностью подходит новорожденному малышу. Счастливая мама отметила, что ее сын — настоящий мужчина. Он не капризничает, отличается упертостью и настойчивостью, но в том же время обезоруживает своей улыбкой и всегда дает возможность с ним договориться.

Также, Брухунова отметила, что мечтает о том, что Ваган вырастет похожим на своего дедушку, в честь которого он и получил свое необычное имя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евгений Петросян впервые показал своего сына от Татьяны Брухуновой.