Эксперты перечислили города России с самыми высокими зарплатами

В России есть три города, жители которых получают более 90 тысяч рублей в месяц. Петербург в их число не вошел.

Как сообщает РИА Новости, самую высокую зарплату получают жители Москвы — 103,1 тыс. рублей. На втором месте оказался Южно-Сахалинск, уровень зарплаты в котором доходит до 97,4 рублей. А тройку замыкает Салехард, жители которого зарабатывают 94,9 тыс. рублей. Об этом свидетельствует статистика Росстата за первое полугодие 2020 года.

Самые маленькие зарплаты в начале 2020 года были в городе Шахты, что в Ростовской области. Там сотрудники получали 28,5 тыс. рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более трети работодателей снизили зарплату сотрудникам. Согласно исследованию, которое проводил банк «Открытие», треть российских компаний снизили зарплату сотрудникам в связи с непростой ситуацией из-за пандемии коронавируса.