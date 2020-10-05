Коронавирусом заразились еще 407 петербуржцев

В Петербурге статистика заболевших коронавирусом продолжает расти. За сутки ее пополнили еще 407 человек.

Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Уточняется, что всего с начала пандемии в Северной столице зафиксировано 44 765 случаев заражения. При этом прирост за последние сутки составил 407 человек.

Отметим, что в России число заболевших превышает 1,2 млн человек. К миллиону также приближается число и тех, кто уже выздоровел.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что эксперты прогнозируют выявление новых осложнений коронавирусной инфекции. Как пояснил один из специалистов, медики могут столкнуться еще не с одним неожиданным последствием негативного влияния коварного патогена на организмы пациентов.