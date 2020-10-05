В Петербурге арестован фигурант дела об организации незаконной миграции

В Петербурге расследуют дело об организации незаконной миграции. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

В Петербурге расследуют дело об организации незаконной миграции. Фото: ГУ МВД РФ по СПб и ЛО

В Петербурге Смольнинский районный суд отправил под стражу одного из фигурантов уголовного дела об организации незаконной миграции.

Такое решение суд принял в воскресенье, 4 октября. Отметим, что в конце сентября сотрудники полиции провели по этому делу более 35 обысков.

Выяснилось, что злоумышленники поставили на миграционный учет более тысячи иностранцев. На них они успели заработать более 50 млн рублей.

По подозрению в причастности к незаконной деятельности полицейские задержали двоих граждан, мужчину и женщину.

Мужчину отправили под стражу, женщина находится под домашним арестом.

Пока правоохранители устанавливают остальных причастных.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге и Ленобласти возьмут на контроль «серый» рынок трудовых мигрантов с помощью приложения.