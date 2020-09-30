В Петербурге и Ленобласти возьмут на контроль «серый» рынок трудовых мигрантов с помощью приложения

В Петербурге и Ленобласти возьмут на контроль «серый» рынок трудовых мигрантов с помощью приложения
Мигранты в Петербурге. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Внедрение новых технологий позволит проконтролировать ситуацию с нелегальными мигрантами в Петербурге и Ленинградской области.

Речь идет о приложении Salamport. По словам исполнительного директора Ленинградской областной торгово-промышленной палаты Игоря Муравьева, количество нелегальных трудовых мигрантов в настоящее время составляет порядка 50%. Из-за этого весьма сложно понимать как на самом деле обстоит ситуация на рынке иностранных работников. Об этом сообщает «ЛенТВ24».

Приложение поможет выйти из «серой» зоны работникам, позволив продолжить деятельность на законных основаниях. Нелегальные посредники же будут вытесняться.

Стоит отметить, что принудительного использовать приложение мигрантов заставлять не будут. Штрафов за отказ в использовании вводить не планируется. Наоборот, работников постараются привлечь выгодными условиями и удобным сервисом.

Внедрение приложения поможет повысить безопасность, так как контролирующие органы начнут более тщательно отслеживать потоки мигрантов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мигранты активно заполняют квартиры Петербурга, скупая доли в жилых комплексах.

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