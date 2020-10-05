Фитнес-тренер пойдет под суд за кражу золота из шкафчика

Петербургская прокуратура направила в суд уголовное дело по статье о краже. Обвиняемым проходит бывший фитнес-тренер.

Как сообщает надзорный орган, прокуратура Колпинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному дело по пп. «б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

По версии следствия, работающий на тот момент тренер фитнес-центра «Тонус-клуб» украл золотые украшения клиентки, которые она оставила в шкафчике для хранения вещей, и скрылся с места преступления. После он сдал материальные ценности в ломбард.

Уголовное дело направлено в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу.

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