Россия может снова закрыть границы из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Граница во второй раз может закрыть границы. Фото: pixabay

Граница во второй раз может закрыть границы. Фото: pixabay

В Совете Федерации не исключают, что Россия может во второй раз закрыть границы и сократить полеты. Причинной возможных изменений по-прежнему является коронавирус.

Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Рязанского.

Отметим, что после начала пандемии коронавируса Россия еще не успела открыть границы со всеми странами.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в октябре Финляндия частично открыла границы для россиян. В первый же день на границе выстроилась очередь из легковых машин.

Попасть в страну разрешают владельцам недвижимости, родителям, чьи несовершеннолетние дети проживают на территории Финляндии и другие категории российских граждан. При этом на границе нужно будет предоставить соответствующие доказательства.