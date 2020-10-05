Петербуржца отправили в колонию за 37 ударов ножом в Колпино

Петербуржца отправили в колонию за 37 ударов ножом в Колпино
Петербуржца отправили в колонию на восемь лет. Фото: Baltphoto

В Петербурге Колпинский районный суд вынес приговор по делу об убийстве местного жителя, которого закололи в марте этого года.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Суд установил, что в марте фигурант дела находился в машине Kia, он поссорился со знакомым и начал бить обидчика складным ножом.

Всего злоумышленник успел нанести 37 ударов – по шее, груди, рукам и ногам. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Злоумышленник во всем признался и раскаялся. Суд отправил его в колонию строгого режима на восемь лет.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге, спустя месяц задержали охранника, подозреваемого в убийстве коллеги.

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