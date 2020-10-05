Бывший тренер «Зенита» оскорбил работу женщины-арбитра

Бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, который теперь работает с «Марселем», оказался недоволен работой женщины-арбитра в матче шестого тура чемпионата Франции. Команда Виллаш-Боаша встречалась с «Лионом» и завершила матч ничьей со счетом 1:1.

Как сообщает Nevasport, на 19-й минуте матча судья встречи Стефани Фраппар удалила с поля полузащитника «Марселя» Димитри Пайета. Он грубо сыграл против соперника. Арбитр при этом посмотрела повтор этого на видео.

После этого команда Виллаш-Боаша получила пенальти в свои ворота.

«Это вообще не пенальти, вы не соответствуете необходимому уровню», — заявил тренер «Марселя».

Как писала gazeta.spb.ru, ранее бывший тренер «Зенита» положительно отыгрался об игроках петербургской команды, ответив их старание и дисциплину. При этом Виллаш-Боаш отмечал, что Артем Дзюба стал «настоящим королем» России.