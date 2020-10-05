В России выявлено 10 888 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

Статистика новых случаев пока не внушает надежды на скорое завершение второй волны. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Статистика новых случаев пока не внушает надежды на скорое завершение второй волны. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

По состоянию на 5 октября на территории России за сутки зарегистрировали почти 11 тысяч новых пациентов с COVID-19.

Согласно данным оперативного штаба, выявлено 10 888 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах страны. В 26,3% случаев (у 2 861 человек) болезнь не проявлялась и была выявлена в рамках проверки контактных лиц. Больше всего инфицированных в Москве и Петербурге — 3 537 и 407 случаев соответственно.

В общей сложности, число столкнувшихся с COVID-19 в России с начала пандемии составляет 1 225 889 человек. Кроме того, скончались от последствий болезни 21 475 пациентов, из них 117 — за минувшие сутки. Выписали в течение 4 октября 3 181 человека, количество победивших коронавирус достигло 982 324 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия ввиду эпидемиологической обстановки вновь близка к закрытию границ.