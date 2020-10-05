В полиции не знают о задержании сына Сергея Фургала

В полиции не знают о задержании сына Сергея Фургала
Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Фото: khabkrai.ru

В полиции прокомментировали сообщения о задержании сына бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Там заявили, что такой информацией не располагают.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Фургала-младшего привлекли к ответственности по административной статье о нарушении порядка проведения митингов.

Между тем, Центральный районный суд Хабаровска заявил, что не получал документов на рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении Антона Фургала. При этом источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что в базах полиции также нет протоколов в отношении него.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в сентябре бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинение в организации предпринимателя Евгения Зори в 2004 году.

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