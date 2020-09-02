Экс-губернатору Хабаровского края Фургалу предъявили обвинение в организации убийства

Сергей Фургал был уволен с поста главы Хабаровского края Владимиром Путиным в связи с утратой доверия. Фото: kremlin.ru

Сергей Фургал был уволен с поста главы Хабаровского края Владимиром Путиным в связи с утратой доверия. Фото: kremlin.ru

В среду, 2 сентября, бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявили обвинение в организации предпринимателя Евгения Зори в 2004 году.

По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, 16 лет назад Фургал проходил по делу подозреваемым, однако затем уголовное преследование в отношении политика «необоснованно прекратили», цитирует ТАСС.

На сегодняшний день следователи собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить Фургалу обвинения, и обратились в суд с ходатайством о возобновлении преследования. Суд полностью удовлетворил просьбу следствия. Напомним, что жители Хабаровского края возмущены случившимся и почти два месяца в Хабаровске ежедневно проходят несанкционированные митинги в поддержку экс-губернатора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края назначили депутата Госдумы Михаила Дегтярева.