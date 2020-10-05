С начала 2020 года Санкт-Петербургская таможня перечислила в федеральный бюджет 109 млн

Таможня Петербурга подвела итоги деятельности за 9 месяцев 2020 года. Ведомство перечислило в доход федерального бюджета 109 млн рублей, что на 28% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает Северо-западное таможенное управление Санкт-Петербурга.

По данным управления, внешний торговый оборот за неполный 2020 год достиг 13,5 млн долларов США, а торговые операции осуществляли 9 817 участников. Также увеличился объем оформления грузов: он составил 21 млн 459 тыс. тонн. Весовой объем импортных грузов возрос на 25,7%, а экспортных – на 27,5%.

Около половины импорта в стоимостном выражении занимают оборудование и механические устройства, электрические машины, пластмассы и изделия из них. Больше 82% всех вывозимых товаров в стоимостном выражении приходится на древесину и изделия из нее.

Отметим, что увеличилось и количество возбуждённых уголовных дел – 48 в 2020 году против 46 в 2019. Большинство из них приходятся на статью о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов.

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