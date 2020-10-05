Часть работников Кремля перешла на удаленку

Когда сотрудники Кремля вернутся к штатному режиму работы, неизвестно. Фото: Baltphoto

Когда сотрудники Кремля вернутся к штатному режиму работы, неизвестно. Фото: Baltphoto

В понедельник, 5 октября, стало известно, что часть сотрудников московского Кремля перевели на удаленный формат работы.

К таким мерам в администрации Президента Российской Федерации прибегли ввиду ухудшения эпидемиологической обстановки, вызванного ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией. О переводе работников Кремля на удаленку сообщает РИА Новости.

Отметим, что в России на протяжении месяца наблюдается постоянное увеличение случаев COVID-19 по всей стране. Так, за минувшие сутки число инфицированных возросло на 10,8 тысяч человек. По-прежнему наибольшая часть заражений приходится на Москву и Северную столицу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что московские власти разрабатывают сценарии по ужесточению ограничительных мер, если ситуация с коронавирусом не стабилизируется.