Очередное заседание по делу историка Соколова пройдет через неделю

Очередное заседание по делу историка Соколова пройдет через неделю
Олег Соколов. Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Петербурге назначили очередное заседание по делу бывшего доцента Олега Соколова, которого подозревают в убийстве и расчленении своей возлюбленной Анастасии Ещенко.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Уточняется, что новое заседание по Соколову пройдет 12 октября в 12:00.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что во время заседания в понедельник, 5 октября, объявили результаты психиатрической экспертизы Соколова. В ее рамках Олег Соколов рассказал свою версию событий в ночь убийства Ещенко.

По его словам, он поссорился с возлюбленной, после чего девушка якобы начала оскорблять историка и бросилась на него с ножом. Тогда Соколов решил припугнуть девушку, выстрелил в ее сторону, но попал в голову. В себя якобы он пришел уже возле реки, держа в руках отрубленные конечности Анастасии.

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