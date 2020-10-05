Во время психиатрической экспертизы Соколов рассказал свою версию событий в ночь убийства

В понедельник, 5 октября, состоялось очередное судебное заседание по делу историка Олега Соколова, который убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко. В ходе слушания были объявлены результаты психиатрической экспертизы.

Проходя психиатрическое обследование, обвиняемый рассказал специалистам свою версию событий в ночь убийства Анастасии. По словам Соколова, тогда между ним и аспиранткой произошла ссора, после чего девушка начала оскорблять историка и бросилась на него с ножом. Она взяла шарф и стала разрезать его на кусочки, приговаривая, что ненавидит все, что так или иначе связано с Соколовым.

Тогда экс-доцент решил, как он выразился, припугнуть Ещенко, выстрелив в её сторону, но внезапно попал прямо в голову аспирантки. Затем Соколов пришел в себя уже возле реки, держа в руках отрубленные конечности Анастасии. Психологи, между тем, признали, что историк вменяем и отдавал отчет своим действиям, совершая жестокое преступление.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что экс-возлюбленная Соколова терпела от него побои.