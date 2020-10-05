В Санкт-Петербурге существует рынок апартаментов разных сегментов

Однако, из-за отсутствия четкой классификации застройщики порой допускают ошибки, «не додумывая» проекты с точки зрения технологической и инженерной обеспеченности, планировочных решений и сервисных услуг. А потребителям не всегда понятна экономическая модель апартаментов, как и то, что они конкретно покупают и «чем это грозит».

Государственная Дума вот уже на протяжении нескольких лет пытается принять закон об апартаментах, но пока безуспешно. Для растущего рынка, который в условиях пандемии сумел «переупаковаться» под возникший спрос на долгосрочную аренду, возможно, в этом есть свои положительные и отрицательные стороны.

Об этом шел разговор на бизнес-завтраке в Author Boutique Hotel по теме «Апартаменты – плюсы и минусы для застройщика, покупателя и инвестора».

Модераторами встречи выступили Валентина Нагиева, исполнительный директор Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя», руководитель портала Большой Сервер Недвижимости BSN.RU, и Константин Сторожев, генеральный директор компании «VALO Service», председатель экспертного совета по апартаментам РГУД.

Эксперты обсудили рынок апартаментов 2020 года, а также выявили плюсы и минусы такого формата недвижимости с точки зрения потребителей.

В начале бизнес-завтрака Юрий Грудин, председатель Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя», генеральный директор ИДК Formula City, уточнил, что мероприятие проходит в рамках XIII конкурса «Доверие потребителя». По итогам потребительского голосования, которое закончилось 20 сентября, в финал вышли по 5 банков, застройщиков и агентств недвижимости и 18 построенных и строящихся жилых комплексов в различных классах. За финалистов за время интернет голосования было отдано свыше 18 000 голосов.

В своем выступлении Юрий Грудин привел аналитические данные компании Knight Frank St Petersburg, согласно которым в 2020 году рынок апартаментов в Санкт-Петербурге пополнился всего двумя проектами совокупно на 600 юнитов. В первом полугодии текущего года было продано 2600 апартаментов, и высокие показатели в первом квартале компенсировали падение продаж на 26% из-за пандемии в апреле-июне. Общее предложение снизилось на 36% до 6300 юнитов, на 34% сократилось предложение сервисных апартаментов.

Основные тенденции на рынке: апартаменты становятся полноценной альтернативой другим способам инвестирования (золото, валютный рынок, облигации ЦБ). Это понятный для инвестора продукт, достаточно надежен с точки зрения стабильности, ликвидности и роста рынка недвижимости, позволяет владеть и получать доход. Рынок сервисных апартаментов, рассчитанный на долгосрочную сдачу, просел не так глубоко относительно других секторов рынка. Для инвесторов это хороший маркер.

Константин Сторожев, генеральный директор «VALO Service», председатель экспертного совета по апартаментам РГУД, поделился мнением о том, какие сегодня апартаменты интересны потребителям, инвесторам и застройщикам.

По его мнению, чем прозрачнее концепция проекта и четче его позиционирование, тем больше к нему доверия со стороны потребителя. У потребителя должно быть четкое понимание разграничений между сервисными и несервисными апартаментами (то есть псевдожильем), а также «звездными» апарт отелями . Для потребителя очень важны технологическая и инженерная обеспеченность, планировочные решения, стандарты отделки.

Для инвестора главное – прозрачная экономическая модель и сопровождающая ее специальная информационная система. В апарт-отеле VALO она позволяет инвестору отслеживать по своему апартаменту не только расходы (в том числе коммунальные услуги), но и доходы. Все обязательства сторон закрепляются документально: одновременно с подписанием ДДУ инвесторы заключают обязательный договор с управляющей компанией. Ее основная задача – внедрять гостиничные технологии в проект апарт-отеля на всех этапах его реализации, а после открытия комплекса – выстроить качественный и эффективный гостиничный сервис. Апарт-отели в период пандемии оказались живучи. Когда весь гостиничный рынок терял клиентов, апартаменты смогли «переупаковаться» и отработать на рынке долгосрочной аренды.

Сергей Мохнарь, директор департамента развития ГК «ПСК», уверен, что преимущество будут иметь апартаменты, которые предоставляют широчайший спектр услуг, начиная от службы круглосуточной охраны, консъержсервиса, доставки еды, наличия фитнес клубов, ресторанов, химчисток, прачечных и проч. Это все должно ассоциироваться с проживанием в пятизвездочном отеле за доступные деньги. Для инвесторов апартаменты дают возможность получить гарантированный доход путем сдачи в краткосрочную или долгосрочную аренду, при этом все заботы по сопровождению договора с арендатором берет на себя управляющая компания. Для застройщиков апарт-отели – это быстрорастущий сегмент рынка, объекты которого пользуются колоссальным спросом у потребителей, в том числе из-за хорошей транспортной доступности и удобных локаций.

Вместе с тем, мнения покупателей в вопросе преимущества покупки апартаментов перед квартирами разнятся. Олег Островский, сопредседатель Оргкомитета конкурса «Доверие потребителя», заместитель председателя Комиссии по недвижимости Общества потребителей СПб и ЛО, озвучил плюсы и минусы апартаментов для различной целевой аудитории.

Так, например, для клиентов, планирующих постоянное проживание, приобретение апартаментов означает более низкую, по сравнению с квартирами, стоимость лота. Апарт-проекты строятся в благоустроенных районах с развитой инфраструктурой. Все помещения продают с отделкой и полным гостиничным оснащением. Также не редко проекты предлагают дополнительный сервис.

Для арендаторов помещений выгода заключается в том, что можно официально подтвердить расходы на аренду, минимизировать риски внезапного расторжения договора, при этом комфорт проживания обеспечит охрана и полный набор гостиничного сервиса. Для инвесторов – это выcoкий cпpoc у арендаторов, кроме того, аpeнднaя плaтa зa aпapтaмeнты oбычнo вышe пo cpaвнeнию c oплaтoй за квapтиpy.

Также есть возможность продажи юнита в будущем по более высокой цене, особенно если это сервисные апартаменты. В то же время у апартаментов есть и минусы, основные из которых такие как невозможность оформления постоянной регистрации, использования при покупке материнского капитала или иных субсидии. У застройщика отсутствуют обязательства по соблюдению градостроительных и санитарных норм, которые установлены для жилого фонда. Также к минусам относится невозможность получения налогового вычета, на покупателей апартаментов не распространяются отдельные положения законодательства о долевом строительстве и банкротстве. В апарт-отелях отсутствует социальная инфраструктура, и даже если это единственное жилье у собственника, его все равно могут забрать за долги. Стоимость услуг ЖКХ в апартаментах выше, чем за квартиру аналогичной площади. На апартаменты более высокий налог на имущество.

Однако, как отметили участники дискуссии, большинство перечисленных минусов отпадают, когда апартаменты рассматриваются собственниками с точки зрения сдачи юнитов в аренду.

По мнению Екатерины Синельниковой, заместителя директора Департамента продуктов Банка «Санкт-Петербург», апартаменты стали прекрасной альтернативой для людей, не успевших определиться с покупкой квартиры в выбранном для проживания городе. Сейчас в Санкт-Петербурге только около 20% банков не работают с выдачей ипотеки на покупку апартаментов. Все остальные, как правило, предлагают те же самые условия, что и при покупке квартир. И все-таки объем этих сделок по выдаче ипотечных кредитов на покупку апартаментов у банков – минимальный. Потому что у потребителей до сих пор нет четкого представления о классификации апартаментов, ясных кейсов их успешности на рынке, и собственной готовности жить в гостиничных условиях.

Полина Погодина, руководитель отдела проектов группа RedLine (компания занимается проектированием коммерческих объектов и имеет опыт разработки документации на несколько апарт-отелей) уверена, что только в симбиозе управляющей компании, проектировщика и девелопера может родиться конкурентоспособный, детально проработанный проект. Пока же у застройщиков есть много ошибок при проектировании: нет изначального понимания формата аренды (посуточная или долгосрочная), грамотно выстроенной логистики и грузовых потоков внутри апарт-отеля, нет четкого понимания необходимого уровня технической и информационной оснащенности апартаментов, необходимости иметь в них достаточного числа вспомогательных помещений.

Николай Иордан, заместитель руководителя центра инвестиций в недвижимость Becar Asset Management, отметил, что, хотя как таковой классификации апартаментов до сих пор нет, но стихийно она уже сложилась. Однозначно сказать, что лучше купить квартиру, чем апартаменты, – нельзя. Однако, то, что апартаменты – это инвестиционный продукт, у которого, в отличие от жилья, есть перспективы роста, – это факт. И это для потребителя более осознанная покупка, чем квартира.

В России пока нет не только закона, регулирующего деятельность апартаментов, но даже его проекта. Пока, по мнению Елены Бодровой, исполнительного директора РГУД, есть только озвученное мнение заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснулина о том, что надо упростить порядок постоянной регистрации собственников апартаментов и снизить коммунальные платежи. Не исключено, что на апартаменты распространят требования, аналогичные тем, что применяют к жилью. Возможно, применят гостиничную классификацию и регистрацию собственников, сделав из них нечто среднее между жильем и гостиничной недвижимостью. Поэтому, может, и хорошо, что государство сильно не лезет в регулирование апартаментов и не мешает формировать рынок продаж. Тогда как сам рынок апартаментов уже сегментирован, и каждый сегмент имеет своего потребителя.

Партнеры завтрака: ИДК Formula City, комплекс апарт-отелей VALO, Группа RBI , ГК ПСК, группа RedLine.

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