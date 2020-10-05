Госпитализированный с коронавирусом Юрий Башмет выписан из больницы

Башмет надеется в самом скором времени вернуться к работе. Фото: Instagram @bashmet.center

Башмет надеется в самом скором времени вернуться к работе. Фото: Instagram @bashmet.center

Известный российский музыкант и дирижер, народный артист СССР Юрий Башмет, у которого была диагностирована коронавирусная инфекция, выписан из больницы.

Об этом в понедельник, 5 октября, сообщает его концертный директор Семен Иутинский. По словам представителя маэстро, Юрий Абрамович чувствует себя гораздо лучше и продолжает восстановление после болезни в домашней обстановке. Дирижер надеется, что вскоре снова сможет выйти на сцену к любимым слушателям.

Отметим, что болезнь музыканта не повлияла на сроки проведения XII Международного музыкального фестиваля в Ярославле, художественным руководителем которого выступает 67-летний Башмет. Мероприятие без значительных изменений состоится с 5 по 13 октября.

Напоминаем, gazeta.spb.ru писала, что неделей ранее состояние Юрия Башмета оценивалось как тяжелое.