Госпитализированный с коронавирусом Юрий Башмет в тяжелом состоянии

Российский дирижер, альтист и общественник Юрий Башмет попал в больницу после того, как ему диагностировали коронавирус. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Как сообщает РЕН ТВ, музыкант самостоятельно обратился за медицинской помощью в связи с тем, что он и его жена Наталья сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию. Сейчас супруги находятся на лечении в одной из московских больниц. Медики сообщают, что Башмет находится в тяжелом состоянии.

Юрий Башмет, которому сейчас 67 лет, является лауреатом четырех государственных премий. Четвертого октября музыкант должен был выступать на концерте Всероссийского юношеского симфонического оркестра в парке «Зарядье», однако, по всей видимости, его заменят другим дирижером.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уже через две-три недели в России произойдет нарастание числа заболевших новой коронавирусной инфекцией.