Стать заменой обычного стекла может прозрачная древесина

В холодную погоду "древесное стекло" помогает сохранить тепло, а в жаркую, наоборот, способствует сохранению в помещении прохлады. Фото: pixabay.com

В холодную погоду "древесное стекло" помогает сохранить тепло, а в жаркую, наоборот, способствует сохранению в помещении прохлады. Фото: pixabay.com

Американским исследователям удалось разработать прозрачный материал из древесины, который имеет все шансы стать «окном будущего».

Производство прозрачной древесины экологично, поскольку помогает избежать вредных выбросов, а использование — более экономично, так как дерево лучше сохраняет тепло. Это делает «новое стекло» гораздо более привлекательным материалом, нежели обыкновенное. Специалисты предлагают применять их изобретение в строительстве.

При этом ученые заверяют, что новый вид «стекла» гораздо прочнее и безопаснее привычного. Этот материал производится из быстрорастущего дерева вальса. Древесину окисляют до отбеливания, а затем пропитывают синтетическим полимером, который делает его прозрачным, как стекло, и гнущимся, как пластик.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Нобелевскую премию по медицине получили ученые, открывшие метод лечения гепатита С.