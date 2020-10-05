«Искусство пойманного момента» : фотограф Александр Петросян рассказал о своем подходе к работе

Залог успешных снимков для Петросяна - это город и люди. Фото: instagram.com/petrosphotos/

Залог успешных снимков для Петросяна - это город и люди. Фото: instagram.com/petrosphotos/

Петербургский фотограф Александр Петросян известен не только в Северной столице, но и в других городах и странах.

К несчастью, творческий деятель столкнулся с серьезной проблемой со здоровьем — постепенной потерей зрение. Тревожную новость о скорой слепоте ему рассказал офтальмолог на очередном приеме.

Несмотря на это Петросян намерен до последнего заниматься любимым делом. Больше всего фотограф любит снимать город и людей. На кадрах весьма интересно получаются их взаимодействие. Причина для начала съемки в подобном стиле достаточна очевидна. Ведь это именно город и люди окружают нас каждый день. При этом фотограф может сам решать, что будет на его снимках и какое настроение они будут передавать — все зависит от расставленных акцентов.

Рассказал Петросян в интервью «ЛенТВ24» и о людях, которых снимает, ведь далеко не все хотят оказаться на фотографиях. Фотограф отметил, что обычно проблем с получением разрешения не возникает, но выразил понимание того, что в нынешнее время все стремятся как можно тщательнее защитить свои личные данные.

Источником вдохновения Петросян называет «ощущением некоторого чуда во время съемки». Сопричастности к таинству, без которого со временем съемка могла бы перестать быть интересной.

«Это, может быть, звучит как-то банально или высоким штилем, но ощущение чуда действительно было. И оно настолько сильное, что его удается поддерживать до сих пор», — делится Петросян.

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