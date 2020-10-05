Петербургские фонтаны начали готовить к зимовке

Петербургские фонтаны начали готовить к зимовке
Фонтаны вернутся к работе в следующем году. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Северной столице подошел к концу сезон фонтанов.

Комплексы городских водометов начали выключать перед началом периода технического обслуживания. Чтобы произвести консервацию фонтанов, специалисты сливают всю воду из трубопроводной системы и снимают с объекта подсветку и насосное оборудование. Далее проводится герметизация, а сам фонтан подготавливают к приближению минусовых температур. После этого оборудование фонтанов будет изучено на предмет повреждений в рамках технического обслуживания. Если они будут выявлены, их своевременно устранят специалисты, назначив соответствующий ремонт. Об этом сообщает пресс-служба петербургского Водоканала.

Отметим, что сезон фонтанов в 2020 году в городе начался позже обычного — в июне. Свои коррективы в планы внесла пандемия коронавирусной инфекции. Всего петербуржцев успел порадовать своей красотой 61 фонтан и фонтанный комплекс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что до конца года в Петербурге восстановят еще пять фонтанов.

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ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" переход на зимний период сезон фонтанов


 

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