В Роспотребнадзоре рассказали о наличии иммунитета COVID-19 у пациентов переболевших ОРВИ

Исследования американских ученых позволили выяснить, что люди, перенесшие сезонные ОРВИ, могут обладать антителами, препятствующими заражению коронавирусной инфекцией.

Об этом в понедельник, 5 октября, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В сообщении ведомства уточняется, что пока исследователям не удалось установить как долго переболевший человек может находиться под защитой такого иммунитета. Непонятно и то, насколько антитела эффективны.

Также, стоит отметить, что в настоящее время нет ни одного официального случая выявления иммунитета к COVID-19 среди пациентов, вылечившихся от гриппа.

Помимо этого, важно уточнить, что пациенты с положительными результатами тестирования на антитела все равно могут оставаться заразными в течение определенного количества времени. Именно поэтому средства индивидуальной защиты важно носить всем без исключения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вакцина от коронавируса станет доступной для россиян в конце октября.