Банк «Санкт-Петербург» профинансирует строительство социальных объектов в городе

Банк возьмётся за разработку и реализацию социально значимых объектов, которые улучшат условия жизни горожан. Фото: pixabay.com

Банк возьмётся за разработку и реализацию социально значимых объектов, которые улучшат условия жизни горожан. Фото: pixabay.com

Соглашение о сотрудничестве подписали председатель Правления банка «Санкт-Петербург» Александр Савельев и губернатор Северной столицы Александр Беглов в понедельник, 5 октября.

О намерении кредитно-финансовой организации взять на себя строительство социальных объектов информирует пресс-служба городской администрации. Благодаря заключению соглашения, будет достигнуто расширение экономического развития Петербурга и улучшено благосостояние горожан в целом.

Особое внимание банк «Санкт-Петербург» уделит развитию непосредственно банковской инфраструктуры, системы кредитования юридических лиц и реализации проектов по поддержке малого и среднего бизнеса. Отметим, что город на Неве является одним из важнейших рынков банка «Санкт-Петербург», 72% всех кредитов и 86% депозитов банка принадлежат петербуржцам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «новая вторичка» на рынке недвижимости в Северной столице выросла в цене в среднем на 15%.