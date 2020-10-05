«Новая вторичка» на рынке недвижимости в Петербурге подорожала на 15%

Под термином «новая вторичка» подразумевается продажа квартир в домах, введенных в эксплуатацию в течение последних десяти лет.

По данным агентства «Петербургская недвижимость», в течение девяти месяцев 2020 года стоимость «новой вторички» н городском рынке недвижимости поднялась на 15%, что соответствует подорожанию квартир в новостройках. Таким образом, квадратный метр «новой вторички», в среднем, стоит 141,6 тысячу рублей.

Цены на вторичное жилье в домах более ранней постройки также растут, хотя не столь динамично. В течение года вторичка в старых зданиях подорожала на 5-7%. За «квадрат» в таком доме придется заплатить, в среднем, 112,9 тысяч рублей. Эксперты отмечают повышенную активность сделок по недвижимость на 30-40 млн рублей в районе Крестовского острова. Они объясняют это стремлением обеспеченных граждан надежно вложить средства в кризисный период.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о статистике цен на квартиры в новостройках.