«Новая вторичка» на рынке недвижимости в Петербурге подорожала на 15%

&#171;Новая вторичка&#187; на рынке недвижимости в Петербурге подорожала на 15%
Фото: pixabay.com

Под термином «новая вторичка» подразумевается продажа квартир в домах, введенных в эксплуатацию в течение последних десяти лет.

По данным агентства «Петербургская недвижимость», в течение девяти месяцев 2020 года стоимость «новой вторички» н городском рынке недвижимости поднялась на 15%, что соответствует подорожанию квартир в новостройках. Таким образом, квадратный метр «новой вторички», в среднем, стоит 141,6 тысячу рублей.

Цены на вторичное жилье в домах более ранней постройки также растут, хотя не столь динамично. В течение года вторичка в старых зданиях подорожала на 5-7%. За «квадрат» в таком доме придется заплатить, в среднем, 112,9 тысяч рублей. Эксперты отмечают повышенную активность сделок по недвижимость на 30-40 млн рублей в районе Крестовского острова. Они объясняют это стремлением обеспеченных граждан надежно вложить средства в кризисный период.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о статистике цен на квартиры в новостройках.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вторичка недвижимость новости спб рост цен


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Биологи выяснили, для каких животных опасен новый коронавирус
Лавров рассказал об анализах Навального в Charite на боевые яды
«Новая вторичка» на рынке недвижимости в Петербурге подорожала на 15%
«Это работать не будет»: уличные художники раскритиковали идею ...
В Петербурге за выходные нашли 370 санитарных нарушений в кафе и магазинах
В Петербурге выявлено незаконное использование реки Фонтанки и Мойки для ...
Петербург признан самым комфортным для путешественников городом России
Во время психиатрической экспертизы Соколов рассказал свою версию событий в ...