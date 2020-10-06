В Петербурге за сутки подтвердили 34 смерти от коронавируса

Во вторник, 6 октября, городской оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции подтвердил смерть более 30 человек от последствий нового заболевания.

Так, за минувшие сутки в Санкт-Петербурге ушли из жизни 34 пациента, причиной смерти каждого из них стала коронавирусная инфекция. В общей сложности, пишет «АиФ-Петербург«, за время, что пандемия бушует в Северной столице, коронавирус стал летальным для 3 107 человек.

Кроме того, за вчерашний день выявили 411 новых случаев заражения. Нарастающим итогом количество зараженных петербуржцев с марта составляет 45 176 человек. Выздоровление, отметим, идет практически также активно: уже 30 153 жителя выписаны из больниц.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия, по мнению вирусолога Альтштейна, приближается к плато по коронавирусу.