Вирусолог заявил, что Россия приближается к плато по коронавирусу

Ужесточать ограничительные меры власти, тем не менее, пока не собираются. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Ужесточать ограничительные меры власти, тем не менее, пока не собираются. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Вирусолог Анатолий Альтштейн утверждает, что Россия близка к плато по коронавирусу — его показатели в этот раз будут высокими и продержатся, как минимум, месяц.

Специалист отмечает, что ежесуточный прирост новых пациентов с коронавирусной инфекцией сейчас, вероятнее всего, превысит весенние показатели первой вспышки заболевания. Мнение Альтштейна приводит во вторник, 6 октября, РИА Новости.

Вирусолог считает, что, хотя вторая волна коронавируса ожидается интенсивной, российская система здравоохранения готова к этому. Кроме того, на сегодняшний день имеются несколько прошедших испытания вакцин. Столь резкий рост новых пациентов с COVID-19 Альтштейн связывает с сезонным ослаблением иммунитета, когда люди статистически чаще подхватывают простудные заболевания.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургских школах вводят дополнительные ограничения по коронавирусу.