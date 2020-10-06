Школьникам и пенсионерам Москвы запретят ездить на общественном транспорте

Школьникам и пенсионерам Москвы запретят ездить на общественном транспорте
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин принял новые ограничительные меры по борьбе с коронавирусом. Об этом градоначальник рассказал на своём официальном сайте.

По словам Сергея Собянина, с 9 октября в столице временно будет приостановлен льготный проезд для школьников в общественном транспорте. Данные меры приняты на время школьных каникул, которые в Москве продлили до 18 октября. Транспортные карты будут заблокированы без списания денежных средств.

Данные изменения коснуться и пожилых жителей столицы. Для граждан Москвы старше 65 лет, и имеющих хронические заболевания, будет приостановлен бесплатный проезд.

Кроме того, покупка билетов в театры, музеи и другие учреждения теперь будут осуществляться только через электронные ресурсы. В Москве будут закрыты обычные кассы. По мнению Сергея Собянина, данное изменение позволит избежать нарушений санитарных норм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что школьники Москвы перейдут на дистанционное обучение в связи с увеличением роста заболеваемости коронавирусом.

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