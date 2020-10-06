У жительницы Ленобласти похитили ВАЗ вместе с гаражом

У жительницы Ленобласти похитили ВАЗ вместе с гаражом
В Ленобласти похитили гараж. Фото: Baltphoto/Велимир Орехов

В Ленинградской области задержали подозреваемого в краже автомобиля. Его он похитил нестандартным способом – вместе с гаражом.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В полицию 52-летняя жительница поселка Ушаки обратилась накануне, 5 октября. Она рассказала, что у нее пропал гараж и старенький ВАЗ.

Уже через полтора часа правоохранители задержали 37-летнего безработного. Оказалось, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности.

Оказалось, что готовится к краже злоумышленник начал летом этого года. Тогда он решил похитить и машину, и гараж. Он позвонил в компанию по приему металлолома в Тосно и предложил забрать их. За металлолом злоумышленник получил 30 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге фитнес-тренер пойдет под суд за кражу золота из шкафчика.

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