Гражданину Узбекистана в Петербурге вынесен приговор за незаконное хранение оружия

Во вторник, 6 октября, Прокуратура Кировского района признала виновным мужчину в хранении пистолета Макарова и 5 пистолетных патронов к нему. Об этом сообщает Прокуратура Санкт-Петербурга.

По версии следствия, 25-летний житель Петербурга из Республики Узбекистан незаконно приобрел пистолет Макарова калибром 9 мм и хранил его у себя в автомобиле. Также следствием было установлено у злоумышленника наличие 5 патронов к данному оружию. Как и пистолет, виновный возил патроны в своём автомобиле.

Суд вынес приговор по уголовному делу и назначил наказание мужчине в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге отправили в колонию на 9 лет мужчину, который зарубил топором дачника.