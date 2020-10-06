Комитет культурного наследия в Петербурге добился в суде переоформления входной группы Дома Винберга

Комитет культурного наследия в Петербурге добился в суде переоформления входной группы Дома Винберга
Дом Винберга. Фото: Яндекс Панорама

Во вторник, 6 октября, Кронштадтский районный суд вынес решение о перестройке входной группы Дома Винберга из-за нарушения проектной документации. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) обратился с иском на собственника Дома Винберга за невыполнение работ по оформлению входной группы здания. Мужчина должен был согласно плану оформить входную группу, КГИОП уследил невыполнение ремонтных работ.

Кронштадтский суд удовлетворил иск и обязал провести строительные работы и переоформить входную группу памятника культурного наследия в течении 18 месяцев. В противном случае, собственнику будет выписан штраф в размере 50 тыс. рублей , а в случае дальнейшего невыполнения требований, сумма взыскания будет увеличиваться каждый месяц на 100 тыс.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что арендатору Александровских ворот в Петербурге грозят уголовным делом за разрушение памятника культурного наследия.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
культурное наследие нарушения строительства памятник архитектуры


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
ПСК и «Ленфильм» не договорились — угроза отключения ...
Уволенный из правительства Ленобласти чиновник решил вернуть работу через ...
Комитет культурного наследия в Петербурге добился в суде переоформления ...
Аварийная посадка самолета «Руслайн» в Пулково прошла успешно
В Петербурге определили самый популярный автобусный маршрут
Пьяный петербуржец избил женщину, которая помогла его матери-пенсионерке
В Петербурге в случае увеличения роста заболеваемости коронавирусом могут ...
Рейс из Петербурга в Йошкар-Олу экстренно садится в Пулково