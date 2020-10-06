Комитет культурного наследия в Петербурге добился в суде переоформления входной группы Дома Винберга

Во вторник, 6 октября, Кронштадтский районный суд вынес решение о перестройке входной группы Дома Винберга из-за нарушения проектной документации. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По версии следствия, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) обратился с иском на собственника Дома Винберга за невыполнение работ по оформлению входной группы здания. Мужчина должен был согласно плану оформить входную группу, КГИОП уследил невыполнение ремонтных работ.

Кронштадтский суд удовлетворил иск и обязал провести строительные работы и переоформить входную группу памятника культурного наследия в течении 18 месяцев. В противном случае, собственнику будет выписан штраф в размере 50 тыс. рублей , а в случае дальнейшего невыполнения требований, сумма взыскания будет увеличиваться каждый месяц на 100 тыс.

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