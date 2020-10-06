Любители быстрой езды за 2020 год пополнили бюджет Ленобласти на 430 млн рублей

"Наказание рублем — одна из наиболее действующих мер в плане приучения автомобилистов к соблюдению скоростного режима", - объясняют в администрации Ленобласти. Фото: pixabay.com

"Наказание рублем — одна из наиболее действующих мер в плане приучения автомобилистов к соблюдению скоростного режима", - объясняют в администрации Ленобласти. Фото: pixabay.com

В течение девяти месяцев текущего года штрафы, выписанные за превышение скорости, пополнили казну Ленинградской области на 430 миллионов рублей.

Уличить любителей быстрой езды в нарушениях скоростного режима помогли объективы комплексов автоматической фото- и видеофиксации. Работники «Центра Безопасности дорожного движения Ленинградской области», подведомственного региональному дорожному комитету, обработали свыше двух миллионов фотоснимков.

В пресс-службе администрации Ленобласти отмечают, что ежегодно пополняют арсенал стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. За два года, в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», было поставлено 40 таких комплексов. В общей сложности, магистрали Ленобласти оборудованы 211 электронными «глазами», круглосуточно реагирующими на нарушителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сентябрь в Ленобласти выписали штрафов почти на 5 млн рублей за нелегальные свалки.