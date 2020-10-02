За сентябрь в Ленобласти выписали штрафов на 4,7 млн рублей за несанкционированные свалки

В течение первого месяца осени на территории Ленинградской области было ликвидировано 39 свалок, общая площадь которых составляет свыше 500 кубических метров.
Остановить незаконную и опасную для окружающей среды деятельность удалось, благодаря работе инспекторов Комитета государственного экологического надзора. В общей сложности, с 1 по 30 сентября сотрудники Госэконадзора осуществили 120 проверок в рамках полномочий Ленобласти по контролю и надзору в области охраны окружающей среды.
По фактам обнаруженных административных нарушений завели 82 дела, по итогам которых вынесено 92 постановления о штрафах на общую сумму 4 млн 699 тысяч рублей.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на решение проблемы обращения с отходами в Петербурге и Ленобласти брошены силы самых влиятельных людей страны: членов правления ПАО Интер РАО и банка ВТБ.