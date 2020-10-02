Разбираться с петербургским мусором в Ленобласти будут самые влиятельные люди России

Членами акционерного общества, которое разработает единую для Петербурга и Ленобласти концепцию обращения с отходами, станут ПАО «Интер РАО» и «Банк ВТБ». Создание АО завершится до конца 2020 года.

Отметим, что Совет директоров ПАО «Интер РАО» возглавляет Игорь Сечин, также являющийся председателем Совета директоров ПАО «НК «Роснефть». Генеральным директором Интер РАО является Борис Ковальчук, сын главного акционера банка «Россия» и знакомого с Владимиром Путиным Юрия Ковальчука, информирует «Мойка78«.

Кроме того, дочерней компания ПАО Интер РАО в Северной столице является Петербургская сбытовая компания под руководством Сергея Кропачева, сына ректора СПбГУ Николая Кропачева. Также членом правления Интер РАО является исполнительный директор ПАО «Россель» Андрей Муров, ранее руководивший аэропортом «Пулково». Его отец, Евгений Муров, 16 лет возглавлял Федеральную службу охраны Российской Федерации.

Не менее впечатляет состав правления банка ВТБ. Среди руководства организации член Высшего совета партии «Единая Россия» Андрей Костин, участник топ-10 инвестиционных банкиров Юрий Соловьев и сын директора ФСБ Александра Бортникова, Денис. Остается надеяться, что столь влиятельная команда окажется способна успешно решить острую для двух регионов проблему обращения с отходами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ленинградская область предоставит территории для строительства заводов по переработке мусора.