Предприниматели Петербурга готовятся ко второй волне коронавируса

Очевидно, что текущая эпидемиологическая ситуация, скорее всего, приведет к ужесточению ограничительных мер. Первыми к этому готовятся бизнесмены: владельцы кинотеатров, рестораторы, отельеры и турагенты.

Так, предприниматели в сфере кинотеатров существенно сократили сроки трудовых контрактов, заключаемых с персоналом, стали более внимательно согласовывать договоры аренды, чтобы в случае внезапного закрытия не возникло проблем с оплатой площадей.

Глава петербургского отделения НП Лига Хостелов Елена Енова рассказала, что в преддверии ограничений владельцы хостелов и отелей пытаются заработать по максимуму — благо, загрузка это позволяет. Тем не менее, спастись в случае строгих и длительных ограничений гостиничному бизнесу вряд ли удастся: если сейчас на восстановление рассчитывают около трех лет, то при пессимистичном раскладе на возвращение в строй уйдет по меньшей мере пять лет. Аналогичного мнения придерживаются рестораторы. Владелец заведений Эльдар Кабиров уверен, что выжить на одной только доставке у общепита не получится.

Телеканал «Санкт-Петербург» также поговорил с учредителем туристической компании Юрием Мурашовым. Он смотрит в будущее со сдержанным оптимизмом, напоминая, что реальных действий к ужесточению ограничений все еще не предприняли, а туризм до конца новогодних праздников поддерживает, как минимум, программа кэшбека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургских школах уже вводят дополнительные ограничения.