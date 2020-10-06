Rolex, Cartier и Tiffany: петербуржец сядет на 4 года за кражу из квартиры почти на 19 миллионов

Житель Петербурга сорвал куш в квартире на проспекте Обуховской Обороны, обчистив ее почти на 19 миллионов рублей. Суд отправил его в колонию на четыре года.

О приговоре Невского районного суда сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Кража произошла в июле прошлого года. На дело он пошел, сговорившись с группой лиц. В списке похищенных вещей – драгоценности Louis Vuitton, Cartier, Rolex, Tiffany, брендовые вещи, банковские карты, около 50 тысяч евро. Общий ущерб оценили на 18,8 млн рублей.

Суд отправил фигуранта дела в колонию строгого режима на четыре года с ограничением свободы на год. С обвиняемого также взыскали более 18 млн рублей.

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