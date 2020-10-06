В Ленобласти военные отдали почести на похоронах Героя Советского Союза Александра Семенова

В Ленобласти военные отдали почести на похоронах Героя Советского Союза Александра Семенова
Похоронная процессия. Фото: пресс-служба Западного военного округа

6 октября, в Луге Ленинградской области состоялись похороны Героя Советского Союза Александра Семенова, скончавшегося на 99 году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Военный оркестр. Фото: пресс-служба Западноо военного округа
Рота почетного караула. Фото: пресс-служба Западного военного округа

Рота почётного караула и военный оркестр сопроводили траурную процессию. Военнослужащими были возложены цветы к могиле ветерана, а также произведен салют тремя залпами. Проститься с ветераном прибыли родственники, военнослужащие армии и воспитанники отряда «Юнармия».

Напомним, что Александр Семенов скончался 4 октября на 99-м году жизни. Ветеран Великой Отечественной войны был последним Героем Советского союза с Орденом Ленина в Ленинградской области. Ранее также свои соболезнования родным и близким выразил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Звание Героя Советского Союза Александр Семенов получил за подвиг 1944 года в Карпатах, уничтожив превосходящие силы противника с помощью маневра в тыл. В бою Александр Семенов получил тяжелое ранение, но продолжил сражаться с захватчиками.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге ветерану забыли сделать выплату в честь 75-летия Победы.

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