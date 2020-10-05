В Ленобласти скончался последний Герой Советского союза с Орденом Ленина на 99-м году жизни

В Ленобласти скончался последний Герой Советского союза с Орденом Ленина на 99-м году жизни
Герой Советского Союза с вручением Ордена Ленина Александр Семёнов. Фото: Правительство Ленинградской области.

Последний в Ленинградской области ветеран Великой Отечественной войны из числа удостоенных звания Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина Александр Семёнов скончался 4 октября. Ему было 98 лет. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленинградской области.

Александр Семёнов почётный гражданин Лужского муниципального района участвовал в Великой Отечественной войне и был из числа тех, кто удостоен звания Героя Советского Союза с Орденом Ленина и медалью Золотая Звезда. Свои соболезнования родным и близким выразил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также отметил, что жителям области будет не хватать мужественного патриота.

«Александр Иванович всей своей жизнью показывал пример беззаветной любви к Родине: он служил ей — и оставаясь после Великой Отечественной в Советской Армии, и работая в ДОСААФ, и на заслуженном отдыхе, продолжая активную общественную деятельность», — сказал губернатор Александр Дрозденко.

Напомним, что звание Героя Советского союза Александр Семёнов получил за подвиг осенью 1944 года в Карпатах. Будучи командиром самоходки СУ-85 в звании гвардии лейтенанта, уничтожил превосходящие силы противника, сделав смелый маневр в тыл врага. Также не смотря на тяжелое ранение, продолжил бой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге откроют новый корпус госпиталя для ветеранов.

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